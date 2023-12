DB Schenker: API-Anbindung mit American Airlines Cargo

DB Schenker kündigt in Partnerschaft mit American Airlines Cargo eine Weiterentwicklung des Luftfrachtbetriebs an.Die Einführung einer API-Anbindung (Application Programming Interface) markiert den nächsten Schritt zur Digitalisierung und Verschlankung von Luftfrachtbuchungsprozessen.Benno Forster, SVP of Operations and Procurement Airfreight, DB Schenker Americas, hebt diese Weiterentwicklung hervor: "Die API-Anbindung wurde entwickelt, um den Buchungsprozess zu rationalisieren, indem sie die Notwendigkeit externer Plattform-Logins eliminiert und den direkten Zugriff über das System von DB Schenker ermöglicht.Diese Integration vereinfacht nicht nur das Buchungserlebnis, sondern sorgt auch für Geschwindigkeit und Genauigkeit, was in der schnelllebigen Welt der Luftfrachtlogistik von entscheidender Bedeutung ist." Indy Bolina, Head of Global Sales bei American Airlines Cargo, schließt sich dieser Meinung an und betont den personalisierten Aspekt des neuen Systems.

