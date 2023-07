DB Cargo: Transformation zu einem soliden Unternehmen

Dr.Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG und DB-Konzernvorstand für Güterverkehr, weist in einer Aussendung Spekulationen in Medienberichten über einen massiven Stellenabbau zurück.Ebenso wenig plane der Cargo-Vorstand eine Zerschlagung des Einzelwagenverkehrs, stellt sie klar.Die Weichenstellungen der Bundesregierung für eine neue wettbewerbsanreizende Förderlogik im Schienengüterverkehr schaffe Rahmenbedingungen, welche die klimafreundliche Schiene attraktiver machen.Die DB Cargo werde liefern und ihrerseits die Transformation des Unternehmens konsequent weiterführen, steht in dem Schreiben.

