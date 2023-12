DB Cargo: Neue IT-Lösung für optimiertes Kundenmanagement

Im November ist das neunte Lieferpaket von casa (customer service and sales application) bei DB Cargo live gegangen.Damit ist der letzte große Schritt hin zur Erneuerung des KundenServiceSystems (KUSS) getan – dieses durfte nach über 25 Jahre Betrieb in den Ruhestand gehen.Mit der Einführung von casa vom Marktführer Salesforce wird nicht nur der Vertrieb, sondern nun auch der Kundenservice von DB Cargo mit einer IT nach neuesten Standards ausgestattet.Das System eröffnet den Kunden unkomplizierte Kommunikationskanäle sowie übersichtliche und gebündelte Informationen für den gesamten Abwicklungsprozess. „Als Bahnlogistiker bringen wir Güter schnell, sicher und umweltfreundlich ans Ziel", so Arlene Bühler, CIO/CDO der DB Cargo AG.

