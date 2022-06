DAVID-Volleinsatz in der Donauschifffahrt

Die harmonisierten DAVID-Formulare sind ab sofort an allen Grenzkontrollpunkten an und außerhalb der Schengen-Außengrenzen im Donauraum im Einsatz

Ab sofort werden bei Grenzkontrollen in Rumänien und der Republik Moldau die sogenannten Danube Navigation Standard Forms“ (DAVID) verwendet.Konkret führte Rumänien die DAVID-Formulare am 15.April 2022 ein, die Republik Moldau folgte am 13.Mai 2022.Die DAVID-Formulare wurden unter Koordination von viadonau in der Arbeitsgruppe „Administrative Prozesse“ der EU-Donauraumstrategie zu den Schwerpunktbereichen PA1a (Binnenwasserstraßen) und PA11 (Sicherheit) unter Einbeziehung des Schifffahrtssektors und Expertinnen und Experten entwickelt.