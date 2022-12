Logistiker Dachser übernimmt Joint Ventures in Ungarn  

Die Organisation von Dachser in Ungarn wird damit zu einer Säule im europäischen Stückgutnetzwerk der Spedition.

Am 20.Dezember 2022 hat Dachser die übrigen 50 Prozent der Anteile an seinen beiden ungarischen Joint Ventures „Liegl & DachserSzállítmányozási és Logisztikai Kft." (Transport und Lagerung von Industriegütern und Lebensmitteln) und „Liegl & Dachser ASL Hungary Kft.(Luft- und Seefracht) übernommen. Im Zuge dessen übergab der bisherige Miteigentümer Engelbert Liegl seine Verantwortung als Regional Managing Director South East Europe (Road Logistics) an Roman Stoličný.