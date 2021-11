Dachser stellt weltweit komplett auf Grünstrom um

Dachser wird ab dem 1.Jänner 2022 weltweit ausschließlich regenerativ erzeugten Strom beziehen.Damit erhöht der Logistikdienstleister mit 387 eigenen Standorten in 42 Ländern seine Grünstromquote von bisher rund 60 auf 100 Prozent.In Deutschland und den Niederlanden hatte das Familienunternehmen schon vorher auf Grünstrom umgestellt.Zusätzlich baut Dachser die eigene Erzeugung von regenerativen Energien deutlich aus und investiert in einem ersten Schritt in den Neubau und die Erweiterung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern seiner europäischen Logistikanlagen und Bürogebäude.

