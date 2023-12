Dachser Food Logistics testet emissionsfreie Kühlauflieger

In Erlensee, Hamburg und Langenau sind die ersten vier batterieelektrischen Kühlauflieger im Dachser-Netzwerk in den Test-Einsatz gegangen.Mit den eTrailern des Herstellers Krone sollen wichtige Erfahrungen mit der noch jungen Technologie im Logistikalltag gesammelt werden.Damit der Trailer elektrisch zuverlässig und für eine längere Zeit gekühlt werden kann, sind verschiedene Komponenten verbaut worden: ein modernes, hocheffizientes Trailer-Aggregat, eine vergleichsweise leichte Batterie mit 23 kWh Kapazität sowie eine Generatorachse.Insgesamt ist der so ausgestattete eTrailer leichter als ein Modell, das mit Diesel gekühlt wird.Aufgeladen wird die Batterie innerhalb von drei bis vier Stunden direkt an den Verladetoren, wo auch die Vorkühlung stattfindet.

