Dachser Austria: Chem Logistics soll noch besser werden

Mit dem neuen Business Development Manager Manuel Schmelz schärft das Logistikunternehmen die Positionierung am Markt.

Manuel Schmelz (34) hat zum 1.Juli 2021 die Rolle des Business Development Manager Dachser Austria übernommen.In dieser Position verantwortet er ab sofort die Weiterentwicklung der bestehenden Corporate Solutions Dachser Chem Logistics und Dachser DIY Logistics in Österreich.Mit seinen Corporate Solutions bietet das Familienunternehmen Dachser definierten Branchen maßgeschneiderte Lösungen, die in Kombination mit Standardleistungen über das klassische Spektrum der logistischen Dienstleistungen hinausgehen.Dachser Chem Logistics und Dachser DIY Logistics sind bereits für Kunden in Österreich etabliert.