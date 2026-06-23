Customs Support Group jetzt auch in Österreich

Übernahme der Trovino GmbH stärkt die Zoll- und Luftfrachtkompetenz in Mittel- und Osteuropa.

Die Customs Support Group (CSG), Europas führender unabhängiger Anbieter von Zollabfertigungs- und Handelslösungen, übernimmt den Zoll- und Luftfrachtdienstleister Trovino GmbH mit Sitz am Flughafen Wien.Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens mit mehr als 60.000 Kunden und 1.700 Mitarbeitenden.Die 2011 gegründete Trovino GmbH besitzt besondere Kompetenz in der Bearbeitung komplexer Zollverfahren – insbesondere bei zeitkritischen Sendungen und B2B2C-E-Commerce-Strömen sowie bei anspruchsvollen Luftfracht- und Transitprozessen in Mittel- und Osteuropa.