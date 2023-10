Craiss macht Niederlassung Weiz zum Musterstandort

Bis 2028 CO2-neutral wirtschaften – dieses Ziel hat sich die Craiss Unternehmensgruppe für ihr Logistikzentrum in Weiz in der Oststeiermark auf die Fahnen geheftet.Ein großer Schritt in diese Richtung ist das Ende Juni erteilte Zertifikat nach ISO 14001 für das Umweltmanagement des österreichischen Standorts.Dazu beigetragen haben zahlreiche umweltschützende Maßnahmen wie der schonende Umgang mit Ressourcen, das Verbannen von umweltschädlichen Stoffen oder die Energieeffizienz des Gebäudes.Auch der Einsatz von alternativen Antrieben könnte demnächst dazuzählen: Für die Anschaffung von zwei batteriebetriebenen Lkw hat Craiss erst kürzlich vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) einen Zuschuss bewilligt erhalten.„Unter dem Slogan ‚One world, one vision, one mission‘ wollen wir mithilfe verschiedener Maßnahmen bis 2028 unsere CO2-Emissionen auf null herunterfahren“, kündigt Marco Niesen, Qualitätsmanagementbeauftragter bei der Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co.

