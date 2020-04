Covid-19: Lenzing AG und Palmers Textil AG gründen Hygiene Austria LP GmbH

Lenzing AG und Palmers Textil AG gründen die Hygiene Austria LP GmbH mit Sitz in Wiener Neudorf, an der die Lenzing AG 50,1 Prozent und die Palmers Textil AG 49,9 Prozent hält.Das Unternehmen wird ab Mai 2020 mit der Produktion und dem Verkauf von Schutzmasken für den heimischen und europäischen Markt beginnen.Die beiden Gesellschafter haben über die letzten Wochen mehrere Millionen Euro in eine moderne Produktionsinfrastruktur am Standort Wiener Neudorf investiert und sich die entsprechenden Rohstoffe zur Schutzmaskenproduktion gesichert.In einem ersten Schritt stellt das Unternehmen sogenannte Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) und OP-Schutzmasken der Klasse EN14683 her.Hygiene Austria LP GmbH plant, über die nächsten Wochen die Kapazitäten auf über 25 Mio.

