Covid-19 belastet Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Logwin-Konzerns

Die durch die Corona Pandemie verursachten Beeinträchtigungen des Welthandels und die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie insbesondere auf den stationären Einzelhandel und die Industrieproduktion haben einen erheblichen Einfluss auf die für Logwin relevanten Logistik-Märkte. Der Konzernumsatz sank in den ersten drei Monaten 2020 um 4,5 Prozent auf 270,8 Mio. Euro (2019: 283,5 Mio. Euro).

Das Geschäftsfeld Air + Ocean erzielte einen Umsatz von 180,5 Mio. Euro und lag damit vor allem aufgrund leicht rückläufiger Volumina in der Seefracht und der Luftfracht um 6,6 Mio. Euro unter Vorjahr. Das Geschäftsfeld Solutions lag aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Netzwerkaktivitäten für den Bereich Retail und aufgrund der Beendigung verschiedener Kundengeschäfte mit einen Umsatz von 90,4 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 96,4 Mio. Euro.

Der Logwin Konzern erzielte in den ersten drei Monaten 2020 ein operatives Ergebnis von 9,4 Mio. Euro (Vorjahr: 12,1 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Air + Ocean lag aufgrund von Mengenrückgängen in Seefracht und Luftfracht sowie rückläufiger Margen unter dem Vorjahresniveau. Das Geschäftsfeld Solutions war im ersten Quartal 2020 an verschiedenen Standorten ebenfalls bereits von den europaweiten öffentlichen Maßnahmen zur Corona-Pandemiebekämpfung betroffen.

Im Vergleich zu den Angaben im Jahresfinanzbericht 2019 hat sich die Risikolage für den Logwin Konzern aufgrund der weltweiten Auswirkungen der Corona Pandemie auf die wirtschaftliche Aktivität wesentlich verändert. Eine negative Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Logwin Konzerns wird als wahrscheinlich eingeschätzt. Nationale wie inter­nationale Transportaktivitäten und die Kontraktlogistik sind in vielfältiger Weise von den getroffenen Maßnah­men zur Bekämpfung der Pandemie betroffen.

Aufgrund der nunmehr weltweit zu berücksichtigenden Risiken, insbesondere auch aufgrund der Dauer und nur schrittweisen Rückführung öffentlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, erwartet der Logwin Konzern 2020 ein gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufiges operatives Ergebnis (EBITA). Von der Neueinschätzung der EBITA-Entwicklung betroffen sind sowohl das Geschäftsfeld Air + Ocean wie auch das Geschäftsfeld Solutions.

Bislang war der Logwin Konzern im Geschäftsfeld Solutions von einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses und im Geschäftsfeld Air + Ocean von einem Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITA) gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Dem folgend wird sich auch das Periodenergebnis deutlich rückläufig zeigen.

