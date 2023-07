Cosco Shipping Lines mit neuem Hafenanlauf in La Spezia

Cosco Shipping Lines hat das LSCT-Terminal in La Spezia, das zur Contship Italia Group gehört, in den PNX-Dienst aufgenommen.Der Service verbindet Norditalien mit wichtigen Häfen in der Türkei und in Griechenland (Piräus).Die Route wird von Diamond Line betrieben, einer Tochtergesellschaft von Cosco Europe für innereuropäische Operationen.Die Bedienung des wöchentlichen Schmetterlingsdienstes erfolgt mit drei Schiffen.Mit der Aufnahme von La Spezia in den PNX-Service werde die Präsenz von Cosco und Diamond Line am Terminal verstärkt.

