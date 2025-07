Cofco International vollzieht Einstieg in die Donaulogistik

Der chinesische Lebensmittel- und Agrarkonzern strebt eine führende Position in der globalen Lieferkette für Getreide, Ölsaaten und Zucker an.

Cofco International hat eigene Binnenschifffahrtsaktivitäten in Rumänien aufgenommen.Sie stärken das Logistiknetz des Konzerns sowie die Verbindungen zwischen den Ladestellen und Standorten entlang der Donau bis zum Schwarzen Meer.Die neue Flotte bestehend aus vier Schubschiffen und 29 Leichtern verbindet die neun Fluss- und Binnensilos des Unternehmens im Land mit dem Tiefwasserterminal in Constanta.Jedes der Binnengüterschiffe kann über 1.000 Tonnen Getreide wie Mais, Weizen und Gerste transportieren und bietet so mehr Flexibilität, Effizienz und Kontrolle über den Warentransport.