CMA CGM setzt die Segel im Transatlantikverkehr

Das RoRo-Segelfrachtschiff „Neoliner Origin“ bietet den Kunden nachhaltige Abfahrten zwischen Europa und Nordamerika.

Die CMA CGM Group erweitert ihr Transatlantikangebot um neue CO₂-reduzierte Transportvarianten.Das windbetriebene Schiff „Neoliner Origin“ wird für die Kunden über das Netz der Gruppe direkt zugänglich.Die emissionsarme Lösung soll den Service zwischen Frankreich und Nordamerika nachhaltiger gestalten.Kunden haben jetzt die Möglichkeit, direkte Hin- und Rückfahrten von Montoir (Frankreich) nach Baltimore (USA) und Halifax (Kanada) zu buchen.Das RoRo-Schiff mit Segelantrieb bietet eine umweltfreundliche Option für den transatlantischen Transport.