China Eastern Airlines landet erstmals in Wien

22.04.2026

Eine neue Verbindung von und nach dem Westen Chinas verleiht auch dem Frachtgeschäft Impulse.

China Eastern Airlines landet erstmals in Wien Bild: Flughafen Wien
Der Flughafen Wien baut seine Position als internationales Luftverkehrsdrehkreuz zwischen Europa und Asien weiter aus.Am 20.April ist die erste Maschine der China Eastern Airlines aus der chinesischen Metropole Xi’an am Vienna International Airport gelandet.Die neue Verbindung wird künftig ganzjährig dreimal pro Woche bedient.Zum Einsatz kommt ein Airbus A330-200, der die im Westen Chinas gelegene historische Kaiserstadt – heute auch ein Wirtschafts- und Technologiezentrum – in knapp 11 Stunden Flugzeit direkt mit der österreichischen Hauptstadt verbindet.

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