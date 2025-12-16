Ceva Logistics übernimmt den Schwergut-Spezialisten Fagioli

16.12.2025

Mit der Integration des italienischen Unternehmens kann der 3PL-Logistiker End-to-End-Projekte abwickeln – von der Entwurfsphase bis zu Speditions- und Transportdiensten.

Ceva Logistics übernimmt den Schwergut-Spezialisten Fagioli Bild: Ceva Logistics / Von links: Fernando Bertoni, CEO der Fagioli Group, und Stéphane Armand, Vizepräsident Projektlogistik, Ceva Logistics
Ceva Logistics – Tochtergesellschaft der französischen Großreederei CMA CGM – hat gestern die Unterzeichnung eines Kaufvertrages zur vollständigen Übernahme der italienischen Projektlogistikfirma Fagioli Group bekanntgegeben.Die Transaktion unterliegt noch den üblichen regulatorischen Genehmigungen.Größter Aktionär von Fagioli war zuletzt die Mailänder Private-Equity-Firma QuattroR, während die übrigen Anteile von der Familie ihres langjährigen Vorsitzenden Alessandro Fagioli gehalten wurden.Mit einem Umsatz von 216 Mio.EUR im Jahr 2024 gehört das Unternehmen mit Hauptsitz in Rom zu den weltweit führenden Anbietern von Planung, Technik und Durchführung spezialisierter Transport-, Schwer- und Hebearbeiten, die bei komplexen Projektlogistikoperationen erforderlich sind.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Metrans verwirklicht großes Investitionsprojekt in Ungarn

Das intermodale Logistikzentrum in Szeged soll die Rolle des Landes in den europäischen Lieferketten weiter stärken.

16.12.2025

Hapag-Lloyd: 500 Mio. EUR für die Flottenverjüngung

Die Hamburger Reederei bestellt acht 4.500 TEU-Containerschiffe mit Dual-Fuel Methanolantrieb.

16.12.2025

Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) investiert 35 Mio. EUR im Hafen Rijeka

Zwei neue Super-Post-Panamax-Kaikrane erhöhen die Umschlagkapazität beträchtlich.

15.12.2025
Anzeige