Ceva Logistics übernimmt den Schwergut-Spezialisten Fagioli

Mit der Integration des italienischen Unternehmens kann der 3PL-Logistiker End-to-End-Projekte abwickeln – von der Entwurfsphase bis zu Speditions- und Transportdiensten.

Bild: Ceva Logistics / Von links: Fernando Bertoni, CEO der Fagioli Group, und Stéphane Armand, Vizepräsident Projektlogistik, Ceva Logistics

Ceva Logistics – Tochtergesellschaft der französischen Großreederei CMA CGM – hat gestern die Unterzeichnung eines Kaufvertrages zur vollständigen Übernahme der italienischen Projektlogistikfirma Fagioli Group bekanntgegeben.Die Transaktion unterliegt noch den üblichen regulatorischen Genehmigungen.Größter Aktionär von Fagioli war zuletzt die Mailänder Private-Equity-Firma QuattroR, während die übrigen Anteile von der Familie ihres langjährigen Vorsitzenden Alessandro Fagioli gehalten wurden.Mit einem Umsatz von 216 Mio.EUR im Jahr 2024 gehört das Unternehmen mit Hauptsitz in Rom zu den weltweit führenden Anbietern von Planung, Technik und Durchführung spezialisierter Transport-, Schwer- und Hebearbeiten, die bei komplexen Projektlogistikoperationen erforderlich sind.