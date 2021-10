Ceva Logistics festigt Position in Zentralasien

Der Logistikdienstleister der CMA CGM Group eröffnet eine neue Niederlassung in Usbekistan und bietet ein umfangreiches Angebot an multimodaler Logistik.

Ceva Logistics eröffnet ein neues Büroin der usbekischen Hauptstadt Taschkent.Damit will das Unternehmen seine Logistikdienstleistungen in Zentralasien weiter ausbauen.Die verstärkten Aktivitäten werden sich auf die multimodalen Kunden in Usbekistan konzentrieren.Usbekistan ist ein Binnenland und bietet daher ein enormes Potenzial für das Wachstum multimodaler Transportnetzwerke.So lautet auch das Ziel des örtlichen Teams, das über Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für den Land-, Schienen- und Luftverkehr verfügt.