CEO der voestalpine fordert schnellstmögliches Hochfahren der Wirtschaft

Der momentane Stillstand in vielen Bereichen der Wirtschaft müsse bald überwunden werden.Mit diesem Appell wandte sich der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine AG gestern an die Öffentlichkeit.„Neben dem aktuellen Krisenmanagement bereiten wir uns bereits auf das angekündigte Hochfahren der Automobilindustrie und anderer für uns wichtiger Bereiche vor.Entscheidend wird es sein, schnell wieder in die Gänge zu kommen“, sagte Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner.Die österreichische Regierung habe nun den ersten Schritt gesetzt, um wirtschaftliche Aktivitäten wieder zu ermöglichen und den Konsum anzukurbeln.

