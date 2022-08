ČD Cargo bestellt neue Siemens Vectron Lokomotiven

Zehn Fahrzeuge in der Multisystemvariante und mit Homologation für Belgien ergänzen künftig den bestehenden Fuhrpark.

Die tschechische Güterbahn ČD Cargo und Siemens Mobility Czech Republic haben Mitte Juli einen Kaufvertrag über zehn interoperable Mehrsystem-Elektrolokomotiven des Typs Siemens Vectron MS (Variante A54) unterzeichnet.Die Schienenfahrzeuge mit einer maximalen Betriebsgeschwindigkeit von 160 km/h werden ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ausgeliefert.„Die Vectron-Lokomotiven an der Spitze unserer Züge ermöglichen es uns, eine der vier strategischen Säulen der ČD Cargo zu erfüllen: die Expansion ins Ausland.Wir wollen die neuen Lokomotiven für Transporte in weiteren Ländern mit interessantem Potenzial einsetzen - in den Niederlanden und Belgien.Die Häfen sind für uns besonders interessant," erklärt Tomáš Tóth, Vorstandsvorsitzender der ČD Cargo.