CBAM birgt Stolpersteine für importierende Firmen

31.03.2026

Der Zollabwickler Customs Support Group ortet fünf Fallen, in die Anwender des CO2-Grenzausgleichsmechanismus tappen können.

CBAM birgt Stolpersteine für importierende Firmen Bild: Customs Support Group
Seit 1.Jänner 2026 ist der „Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM) vollständig in Kraft und betrifft erstmals auch kleinere Unternehmen, die CO₂-intensive Waren in die EU importieren.Für Produkte wie Stahl, Aluminium, Zement, Dünger oder Elektrizität muss jetzt der eingebettete CO₂-Ausstoß nachgewiesen und bepreist werden.Unternehmen sind verpflichtet, Emissionsdaten ihrer Lieferanten zu erfassen und in einem EU-zertifizierten Berichtssystem (CBAM Transitional Registry) zu melden.Ziel ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und klimafreundlichere Lieferketten zu fördern.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Hellmann verstärkt sich in der Automobillogistik

Der Logistiker gründet ein Joint Venture mit dem Automotive-Spezialisten Motherson; künftige Standorte in Europa sind geplant.

27.03.2026

Geis Gruppe verstärkt das Managementteam

Der Geschäftsbereich Air + Sea Services soll den Wachstumskurs der letzten Jahre fortsetzen.

25.03.2026

Rhenus-Trio managt rot-weiß-rotes Großprojekt

Der Logistikdienstleister hat einen komplexen multimodalen Transport aus Österreich nach North Carolina abgewickelt.

19.03.2026