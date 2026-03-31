CBAM birgt Stolpersteine für importierende Firmen

Der Zollabwickler Customs Support Group ortet fünf Fallen, in die Anwender des CO2-Grenzausgleichsmechanismus tappen können.

Seit 1.Jänner 2026 ist der „Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM) vollständig in Kraft und betrifft erstmals auch kleinere Unternehmen, die CO₂-intensive Waren in die EU importieren.Für Produkte wie Stahl, Aluminium, Zement, Dünger oder Elektrizität muss jetzt der eingebettete CO₂-Ausstoß nachgewiesen und bepreist werden.Unternehmen sind verpflichtet, Emissionsdaten ihrer Lieferanten zu erfassen und in einem EU-zertifizierten Berichtssystem (CBAM Transitional Registry) zu melden.Ziel ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und klimafreundlichere Lieferketten zu fördern.