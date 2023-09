Cathay Cargo neu im Kühne+Nagel Buchungssystem

Cathay Cargo hat seinen Vertriebskanal erweitert, indem es seine Raten und Verfügbarkeiten in die Buchungsmaschine von Kühne+Nagel gestellt hat.Das bringt den Nutzern den Zugriff auf Platz, Frachtraten und eine umgehende Bestätigung von Cathay Cargo. Mit dem zweistufigen API-Pilotprojekt mit Kühne+Nagel in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Europa ermöglicht Cathay Cargo erstmals den Zugriff auf Buchungsfunktionen über das Hostsystem einer Spedition.Holger Ketz, Global Head of Air Logistics Network & Carrier Management bei Kuehne+Nagel, kommentierte: „Die langjährige Zusammenarbeit mit Cathay Cargo war der Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung der API-Schnittstelle.Durch den direkten Zugriff auf die Buchungsplattform von Cathay Cargo über unser Transportmanagementsystem können wir unseren Kunden eine effizientere und benutzerfreundlichere Buchung bieten.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login