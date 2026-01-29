Cathay Cargo fliegt Elitepferde von Europa nach Hongkong

Der Transport von 60 Tieren zur Longines Hong Kong International Horse Show festigt die Rolle der Fluggesellschaft in der anspruchsvollen Disziplin.

Cathay Cargo hat vor Kurzem 60 Elitepferden von Europa nach Hongkong geflogen.Die Tiere nehmen dort am internationalen Springreitturnier Longines Hong Kong International Horse Show teil, das vom 30.Jänner bis 1.Februar 2026 stattfindet.Wie bereits im vergangenen Jahr organisierten die Spezialisten der Fluggesellschaft die komplexe Logistikoperation.