Cargomind: Zwei B747-Frachter von Linz nach Taschkent

Das Projekt zeigt die Bedeutung des Linz Airport für die heimische Wirtschaft und Industrie bei komplexen Spezialtransporten.

Der Linz Airport war in der vergangenen Woche Ausgangspunkt für zwei außergewöhnliche Luftfrachttransporte.Zwei Boeing 747-Frachtflugzeuge starteten zum Flug nach Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan.Organisiert und präzise koordiniert wurden die Flüge vom internationalen Logistikunternehmen Cargomind im Auftrag einer auf Luster-, Metall- und Glasbau spezialisierten Firma aus Niederösterreich.Die wertvolle Fracht bestand aus großdimensionierten Teilen eines monumentalen Lusters, der künftig das Herzstück einer bedeutenden Moschee in Usbekistan bilden wird.Die einzelnen Elemente wurden unter Einsatz von Hightech-Maschinen und präziser Handarbeit hergestellt, poliert und veredelt, bevor sie sicher für den Lufttransport verpackt wurden.