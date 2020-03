Cargolux prägt seit 1970 die globale Luftfrachtindustrie

Seit der Gründung operiert Europas führende Frachtfluggesellschaft nach dem heute berühmten Slogan “You name it, we fly it“

Vor einem halben Jahrhundert gründeten die nationalen Fluggesellschaften von Luxemburg (Luxair) und Island (Loftleiðir) zusammen mit der schwedischen Logistikfirma Salén sowie einigen privaten Investoren Cargolux. Mit einem einzigen Flugzeug und einer Handvoll Angestellter entwickelten die Investoren eine der heute weltweit führenden reinen Frachtairlines. Seit der Gründung operierte Cargolux nach dem heute berühmten Slogan “You name it, we fly it“ – der Verkörperung des Cargolux Spirits.

Im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte nahm das Unternehmen mehrfach eine Pionierstellung in der Geschichte der Luftfrachtindustrie ein. So setzte Cargolux als erste Airline die 747-400F ein und war auch Erstkunde der 747-8F. Zudem setzte die Airline erstmals Flugzeugsimulatoren für das Training auf diese Flugzeugtypen ein. Neben ihrem Beitrag, neue Standards in der Industrie zu setzen, hat die Airline zugleich zur Diversifizierung der Luxemburger Wirtschaft beigetragen.

Einen Monat vor dem offiziellen Jubiläumstag begrüßte Cargolux bereits ein besonders designtes Flugzeug, um an den Anlass zu erinnern. Die LX-VCC, eine der ikonischen 747-8 Frachter des Unternehmens, schmückt eine neue Lackierung im Jubiläumsdesign mit dem Namen „Spirit of Cargolux“. Stolz tourt die Maschine nun um die Welt und verbreitet die Erfolgsnachricht. Auch den Rest der Flotte ziert ein Jubiläumsemblem, um diesen Meilenstein zu feiern.

Eine eigene Website (http://anniversary.cargolux.com) bietet weitere Informationen über die Entwicklung und Geschichte der Airline. Die Berichte aus den einzelnen Jahrzehnten werden dort durch viele Bilder ergänzt.

Cargolux mit Sitz in Luxemburg ist Europas führende Frachtfluggesellschaft mit einer Nurfrachterflotte bestehend aus 14 Maschinen vom Typ Boeing 747-8 und 16 Boeing 747-400. Ihr weltumspannendes Netzwerk umfasst 75 Ziele, die mit Linienfrachtflügen bedient werden. Darüber hinaus betreibt Cargolux ein globales Trucking-Netzwerk zu mehr als 250 Zielen, sowie Voll- und Teilcharter-Services. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 2.000 Mitarbeitende in 85 Büros in über 50 Ländern.

www.cargolux.com