CargoLine: Sanfter Übergang zur nächsten Generation

Bild: CargoLine / Von links: Sebastian Grollius, Jörn Peter Struck und Andreas Witzigmann bilden das Dreiergespann an der CargoLine-Spitze.

Die Stückgutkooperation CargoLine erhält ein dreiköpfiges Führungsteam: Jörn Peter Struck, der weiterhin als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung tragen wird, bekommt Verstärkung durch Sebastian Grollius und Andreas Witzigmann.Beide sind bereits in leitenden Funktionen in der Systemzentrale beschäftigt und erhalten nun weitere Zuständigkeiten.Die Neuausrichtung trägt den Anforderungen an die Steuerung eines modernen Transport- und Logistikunternehmens Rechnung.Zudem stellt sie personelle Weichen für die Zukunft.Der bisherige Mitgeschäftsführer Bernd Höppner verlässt die Kooperation auf eigenen Wunsch zum 31.