Cargojet fliegt ab November auch nach Europa

31.10.2025

Mit wöchentlichen Verbindungen nach Lüttich weitet die kanadische Frachtfluggesellschaft ihr Angebot aus.

Cargojet fliegt ab November auch nach Europa Bild: cargojet
Cargojet nimmt mit 1.November 2025 einen regelmäßigen Direktflug für Luftfracht zwischen Kanada und Europa ins Programm auf.Der Dienst verbindet den Flughafen Lüttich (LGG), ein bedeutendes Frachtdrehkreuz in Europa, mit den wichtigsten Frachtzentren Kanadas.„Damit stärken wir die Beziehungen zwischen Kanada und Europa und erweitern gleichzeitig die Möglichkeiten für unsere Kunden.Der neue Dienst positioniert Cargojet im Zentrum des transatlantischen Handels und geht auf die wechselnden Bedürfnisse der Speditionsbranche ein“, betonen die beiden CEO des Unternehmens, Pauline Dhillon und Jamie Porteous.

