Cargoe: Logistik für den Online-Möbelhändler Kauf-unique

In der Welt des Online-Möbelhandels gibt es Anbieter, die sich von der Konkurrenz abheben und den Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis bieten.Ein solches Unternehmen ist Vente-unique, das in Österreich unter dem Namen Kauf-unique auftritt.Mit einem breiten Sortiment an Möbelstücken für die gesamte Wohnung hat sich Vente-unique in kurzer Zeit einen festen Platz am österreichischen Markt erarbeitet.Ein entscheidender Faktor ist die enge Zusammenarbeit mit der Logistikfirma Cargoe, mit deren Unterstützung eine kurze Laufzeit erreicht wird.Dabei werden die Möbel regelmäßig aus Frankreich angeliefert.

