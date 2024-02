CargoBeamer erweitert Netzwerk nach Süditalien

Neue Verbindung von Domodossola nach Bari schafft die Basis für „intermodale Langstrecken“ in Europa.

CargoBeamer, ein Spezialist für den Transport nicht-kranbarer Sattelauflieger auf der Schiene, startet einen neuen Dienst in Italien.Er verbindet ab Mitte Februar das Terminal in Domodossola mit Bari im Süden des Landes.Zusätzlich baut das Unternehmen mit sofortiger Wirkung die Verbindung Kaldenkirchen – Domodossola von 17 auf 20 wöchentliche Rundläufe aus.Der neue Service in Italien wird sowohl als Gateway-Verbindung Kaldenkirchen – Domodossola – Bari als auch als einzeln zwischen Domodossola und Bari angeboten.Er kann für den Bahntransport von kranbaren und nicht kranbaren Sattelaufliegern, Containern, Wechselbrücken, Silo- und Kühlaufliegern sowie für den Transport von Abfällen genutzt werden.