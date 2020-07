Cargo Wagon und Nexxiot kooperieren im Zeichen der Digitalisierung

Nexxiot und der slowakische Güterwaggonvermieter Cargo Wagon gehen eine Partnerschaft ein. Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen, neben der digitalen Transformation des Schienengüterverkehrs, neue und innovative Dienstleistungen für die Kunden von Cargo Wagon.

Bereits seit Mai 2020 rüstet Nexxiot deren Güterwagenflotte mit IoT-Sensoren aus, die eine globale Überwachung ermöglichen. Die ersten 1.200 aufgerüsteten, digitalen Waggons aus einer Gesamtflotte von 9.000 Assets werden Kunden in Polen und Österreich zur Verfügung gestellt. Mit der Partnerschaft weitet Nexxiot seine Aktivitäten in Richtung Osteuropa aus.

Die von Nexxiot entwickelten IoT-Sensoren, Globehopper genannt, liefern eine große Menge an Daten. Zusätzlich zu diesem Gateway-Device hat das Unternehmen eine Softwarelösung zur Analyse der erzeugten Informationen entwickelt. Sie bietet die komplette Infrastruktur mit einer Cloud-basierten Plattform zur Verarbeitung der gesammelten Daten. Für Cargo Wagon bedeutet dies optimierten Service für seine Kunden, indem die Lieferkette transparenter wird.

Stefan Kalmund, CEO von Nexxiot, sagt: „Cargo Wagon ist ein wichtiger Akteur in Mittel- und Osteuropa. Als neuer Partner unterstützen wir mit unseren Dienstleistungen die digitale Agenda und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Einführung unserer Globehopper-Lösung und der Nexxiot Connect Cloud wird einen zusätzlichen Mehrwert für Cargo Wagon schaffen. Darüber hinaus werden wir das Unternehmen als Partner mit unserer Expertise bei der Digitalisierung des Bahnsektors unterstützen und unsere Erfahrungen bei der Verarbeitung großer Datenmengen einbringen.“

Cargo Wgon a.s., ein Joint Venture von AAE Wagon, eine Beteiligung der VTG, und ZSSK CARGO Slovakia, hat 8.000 Güterwagen erworben und an die nationale slowakische Frachtgesellschaft zurückvermietet. Darüber hinaus betreibt Cargo Wagon eine Flotte von mehr als 1.000 Standardgüterwagen, die auf dem mittel- und osteuropäischen Markt an Privatkunden sowie an nationale Spediteure aus Österreich, Frankreich, Deutschland, Ungarn, den Niederlanden, Polen und Slowenien vermietet werden. Cargo Wagon wurde 2015 gegründet und hat seine Waggonflotte für die Stahl-, Energie-, Bau- und Holzindustrie optimiert.

Die Nexxiot AG, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist ein Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Supply-Chain-Management-Lösungen. Es betreibt eine eigene Logistik-Cloud mit mehr als drei Mrd. globalen Datenpunkten, um seinen Kunden Echtzeit-Entscheidungen zu jedem beliebigen Fracht- oder Eisenbahnwaggon zu ermöglichen.

