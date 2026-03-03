Cargo-Rekord am Flughafen Wien pusht Segmentergebnis

03.03.2026

Das Luftfrachtgeschäft am Vienna International Airport verbucht steigende Umsatz- und Gewinnzahlen.

Cargo-Rekord am Flughafen Wien pusht Segmentergebnis Bild: Vienna Airport
2025 ist das Frachtaufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Jahr davor um 5,3 Prozent auf die neue Rekordmarke von fast 314.000 Tonnen gestiegen.Dieses Wachstum hat sich auch in den Finanzkennzahlen positiv niedergeschlagen.Wie das Unternehmen bei der Präsentation des Geschäftsberichtes 2025 bekanntgibt, sind die externen Umsätze im Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen, zu dem der Cargo-Bereich zählt, um knapp 21 Mio.EUR auf 198 Mio.

