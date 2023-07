cargo-partner startet mit neuem Logistik-Center in Istanbul durch

Moderne Anlage schafft in der Türkei rund 85 zusätzliche Jobs. Auch Landeszentrale übersiedelt dorthin.

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen cargo-partner hat ein neues iLogistics Center mit 20.000 m² Lagerfläche in der türkischen Millionen-Metropole Istanbul eröffnet.In Nähe des neuen Istanbuler Flughafens und der wichtigsten Seehäfen der Region gelegen sowie mit idealer Anbindung an Europa über die Autobahn North Marmara Highway bietet das Lager eine breite Palette an Logistikservices.Mit einer Gesamtlagerfläche von 20.000 m², davon 5.