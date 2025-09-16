Logistiker cargo-partner: Ein Dutzend neue Frachtflüge

Der globale Transport- und Logistikdienstleister erweitert das Luftfracht-Angebot aus dem Vereinigten Königreich um Verbindungen zu globalen Hubs.

Die zur Nippon Express Holdings gehörende cargo-partner Gruppe hat ihr Luftfrachtangebot aus dem Vereinigten Königreich ausgebaut.Ab sofort stehen 12 neue Verbindungen nach Asien, Nordamerika und Afrika auf dem Flugplan.Unternehmen haben damit mehr Lösungen für den internationalen Warenversand verfügbar.Die neuen wöchentlichen Services verbinden Großbritannien mit bedeutenden globalen Hubs wie Johannesburg, Mumbai, Bengaluru, Delhi, Doha, Boston, Tokio (Narita und Haneda), Osaka, Nagoya, Fukuoka und Taipeh.Durch gesicherte Frachtkapazitäten bei Partnerfluggesellschaften erhalten Kunden von cargo-partner hohe Planungssicherheit, Kontrolle und Flexibilität beim weltweiten Transport.