Cargo-Umschlag am Flughafen Wien wächst 2025 deutlich

20.08.2025

Im Vorjahresvergleich hat der Vienna International Airport heuer in den ersten sechs Monaten um neun Prozent mehr Fracht abgefertigt.

Cargo-Umschlag am Flughafen Wien wächst 2025 deutlich Bild: Flughafen Wien
Im ersten Halbjahr ist das Frachtgeschäft am Flughafen Wien sehr erfreulich gelaufen.In den Monaten zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 2025 konnte der Airport die abgefertigte Tonnage um 12.822 Tonnen auf 154.001 Tonnen steigern.Das ist ein Anstieg um neun Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

