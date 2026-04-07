Cargo-Flaute auf deutschen Wasserstraßen

Transportierte Gütermengen auf den Wasserstraßen sind auf einen historischen Tiefstand gesunken.

Die Binnenschifffahrt in Deutschland musste im Jahr 2025 einen weiteren Mengenrückgang hinnehmen.Mit insgesamt 171,6 Mio.transportierten Tonnen fiel das Güteraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent und verzeichnete damit den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldet.Verantwortlich für diesen Rückgang sind vor allem der gesunkene Güterversand ins Ausland, der um 4,8 Prozent auf 41,1 Mio. Tonnen abgenommen hat, sowie der stark rückläufige Transitverkehr, der ein Minus von 5,4 Prozent auf 10,7 Mio.