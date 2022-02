C.H. Robinson: Olympische Spiele bremsen Transporte

Das chinesische Neujahrsfest hat jedes Jahr erhebliche Auswirkungen auf den globalen Frachtmarkt.Durch die Feiertage kommt die Produktion in chinesischen Fabriken fast zum Stillstand und die Transportkapazitäten werden erheblich reduziert.Auch in Häfen und Zoll arbeitet in der Regel nur ein Minimum an Personal.In diesem Jahr kommen weitere Faktoren hinzu, die die globale Lieferkette zusätzlich auf eine Belastungsprobe stellen: Neben dem Mangel an Schiffsraum und verfügbaren Containern sind es die weiterhin sehr angespannte Lage im Zuge der Covid-19-Pandemie sowie Stromausfälle und -sperren, die Abläufe ins Stocken bringen.Im Zuge der Olympischen Winterspiele in Peking ist außerdem mit verstärkten Zoll- und Sicherheitskontrollen zu rechnen, die Lieferprozesse verlangsamen.

