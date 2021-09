Bulung Logistics mit neuem Büro in Timisoara

Bild: Bulung Logistics / Yusuf Erkara (in der Bildmitte) bei der feierlichen Büroeröffnung in Timisoara.

Die Bulung Logistics GmbH hat am 17.September die erste Niederlassung in Rumänien eröffnet.Der neue Standort in Timisoara dient als Verbindungsknoten zwischen Europa und Zentralasien, Naher Osten und der Türkei.„Wir bieten das komplette speditionelle Dienstleistungspaket inklusive FTL und LTL Transporte an“, sagte Yusuf Erkara, Geschäftsführer Bulung Logistics, bei der feierlichen Eröffnung mit rund 100 Gästen.Die neue Niederlassung befindet sich im Vox Technology Park, dem derzeit modernsten Bürogebäude in Timisoara.