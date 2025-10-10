Budapest Airport nimmt Kurs auf 400.000 Tonnen Luftfracht

Der Flughafen der ungarischen Hauptstadt hat sich als wichtiger Cargo-Hub in Mittel- und Osteuropa etabliert.

Der Flughafen Budapest, Teil des VINCI Airport-Netzwerks, hat am 9.Oktober zum achten Mal die Konferenz „Air Cargo Day“ mit mehr als 250 Teilnehmern aus 30 Ländern organisiert.Generalthema war aktuelle Lage der Luftfrachtbranche.„Die Akquisition des Flughafens war eine erfolgreiche Investition der VINCI Group.Für das Tagesgeschäft spielt die Luftfracht eine ganz entscheidende Rolle“, betonte Máté Lóga, Chairman of the Board des Budapest Airport.