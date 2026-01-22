Budapest Airport: Dynamisches Wachstum bei der Luftfracht

22.01.2026

Im vergangenen Jahr standen 154 Ziele von 45 Fluggesellschaften zur Verfügung, mit noch mehr Kapazität als in den Vorjahren.

Budapest Airport: Dynamisches Wachstum bei der Luftfracht Bild: Budapest Airport
Mit seinem Frachtgeschäft hat der Airport Budapest 2025 ein hervorragendes Ergebnis erzielt.Hatte der Cargo-Umschlag 2024 noch 300.000 Tonnen betragen, erreichte das Volumen der be- und entladenen Luftfracht im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Tonnen – exakt 426.519 Tonnen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Flughafen Wien: Cargo steigt auf Rekordmarke

Treiber der positiven Entwicklung waren u.a. der gezielte Ausbau des Langstreckenangebots mit zusätzlichen Beiladekapazitäten.

21.01.2026

FedEx macht für die indische Juwelenindustrie Tempo

Der US-Logistiker unterstützt Exporteure mit zuverlässiger internationaler Anbindung und intelligenten Lieferkettenlösungen.

21.01.2026

Flughafen Brüssel: Cluster-Partner im Kampf gegen Krebs

Vom Brussels Airport starten lebensrettende Proben zur Analyse in die USA. Lieferungen sind Teil eines logistischen Spezialprojekts.

20.01.2026
Anzeige