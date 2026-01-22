Budapest Airport: Dynamisches Wachstum bei der Luftfracht

Im vergangenen Jahr standen 154 Ziele von 45 Fluggesellschaften zur Verfügung, mit noch mehr Kapazität als in den Vorjahren.

Mit seinem Frachtgeschäft hat der Airport Budapest 2025 ein hervorragendes Ergebnis erzielt.Hatte der Cargo-Umschlag 2024 noch 300.000 Tonnen betragen, erreichte das Volumen der be- und entladenen Luftfracht im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Tonnen – exakt 426.519 Tonnen.