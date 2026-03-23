BUD Cargo: Dimos als Taktgeber für Wachstum

23.03.2026

Das Maschinenbauunternehmen realisiert ab Sommer 2026 die zweite Ausbauphase einer Frachtanlage am Flughafen Budapest.

BUD Cargo: Dimos als Taktgeber für Wachstum Bild: Dimos
Die Dimos Maschinenbau GmbH treibt die Expansion eines Cargo-Standorts am Flughafen Budapest voran.Nach einem Erstauftrag 2024 startet ab Sommer 2026 die zweite Projektphase gemeinsam mit einem internationalen Cargo-Handling-Dienstleister.Geliefert und integriert werden Truck Docks, Castor Decks sowie speziell gefertigte Anlagenteile für das Frachtterminal.Mit Phase 2 stärkt Dimos den Hub Budapest als Referenzprojekt.Der Ausbau schafft zusätzliche ULD-Kapazitäten, verkürzt Durchlaufzeiten und sichert den 24/7-Betrieb.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

IAT Leasing startet neue Partnerschaft mit Amazon Air

Das Flugzeugleasingunternehmen managt 10 Airbus A330F für die Fluggesellschaft; der Betrieb erfolgt durch Alaska Airlines.

20.03.2026

Lufthansa Cargo wertet die digitale Buchung weiter auf

Derzeit stehen fünf Zusatzservices zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Zustelllösungen per Lkw sowie Transportversicherungen.

19.03.2026

20 Airbus A350 Nurfrachter für Atlas Air Worldwide

Die strategische Investition untermauert das Vertrauen in die globale Luftfrachtnachfrage und sichert das künftige Wachstum des Unternehmens.

18.03.2026
Anzeige