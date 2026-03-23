BUD Cargo: Dimos als Taktgeber für Wachstum

Das Maschinenbauunternehmen realisiert ab Sommer 2026 die zweite Ausbauphase einer Frachtanlage am Flughafen Budapest.

Die Dimos Maschinenbau GmbH treibt die Expansion eines Cargo-Standorts am Flughafen Budapest voran.Nach einem Erstauftrag 2024 startet ab Sommer 2026 die zweite Projektphase gemeinsam mit einem internationalen Cargo-Handling-Dienstleister.Geliefert und integriert werden Truck Docks, Castor Decks sowie speziell gefertigte Anlagenteile für das Frachtterminal.Mit Phase 2 stärkt Dimos den Hub Budapest als Referenzprojekt.Der Ausbau schafft zusätzliche ULD-Kapazitäten, verkürzt Durchlaufzeiten und sichert den 24/7-Betrieb.