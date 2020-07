BTK baut die kundenindividuelle Kontraktlogistik konsequent aus

Die BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH hat den Geschäftsbereich Kontraktlogistik ausgebaut und zwei neue Kunden gewonnen. Seit dem 1. Juni 2020 liefert das Unternehmen für die in München ansässige Dynamic Automotive Europe GmbH Ersatzteile an Autowerkstätten in ganz Deutschland. Die Logistik umfasst rund 3.500 verschiedene Artikel. Sie werden auf Einzelstückbasis für den täglichen Postversand kommissioniert.

Außerdem zählt ab jetzt der dänische Konzern Linak, einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller elektrisch linearer Antriebssysteme, zu den Kunden der BTK. Im Auftrag der Niederlassung im hessischen Nidda lagern für süddeutsche Kunden auf 100 Palettenstellplätzen Systemteile und Komponenten im Logistikzentrum Raubling. Die Ware wird auf Abruf in spezifisch gelabelte Kartons kommissioniert und zweimal pro Woche ausgeliefert.

Bisher betreute die BTK rund 20 Lagerkunden in zwei Logistikhallen mit rund 11.000 m² Fläche unweit vom oberbayerischen Inntal-Autobahndreieck. Jetzt hat das Angebot vom Wareneingang bis zum Warenausgang zwei weitere Auftraggeber mit kundenindividueller Kommissionierung, teilautomatisierter Verpackung und effizienten Versandprozessen überzeugt.

„Neben der etablierten Transportlogistik bauen wir seit einigen Jahren die kundenindividuelle Kontraktlogistik konsequent weiter aus. Wir wollen regional und bundesweit Unternehmen in ihrer Logistik unterstützen. Deshalb freuen wir uns besonders über diese beiden Vertragsabschlüsse und spannende Aufgaben“, sagt BTK-Geschäftsführer Josef Heiß.

Für das zukünftige Wachstum hat die BTK ihre zweite Führungsebene in der Kontraktlogistik mit Fokus auf Kunden, Prozesse und Systeme ausgebaut. Daniel Wirkner, seit zehn Jahren bei BTK, betreut mit seiner Vertriebserfahrung als Schnittstelle zum Kunden alle Projekte einschließlich IT. Raphaela Zikmund steuert die operativen Prozesse in der Kommissionierung. Und Silviu Nemet ist für die Infrastruktur von den Anlagen bis zur Staplerflotte verantwortlich. Alle berichten an Logistikleiter Peter Berger, der den kompletten Bereich Kontraktlogistik insgesamt 19.000 m² eigener und angemieteter Logistikfläche im Raum Rosenheim koordiniert.

Die BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH ist ein Transport- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Rosenheim und eigenem Logistikzentrum in Raubling. Für Kunden aus Industrie und Handel realisieren 300 Mitarbeitende unter anderem mit dem eigenen Fuhrpark von 158 Zugmaschinen und 200 Aufliegern planungssicher nationale und internationale Transporte. Zu den langjährigen Referenzen zählen unter anderem die Essity Germany, DS Smith Packaging, RKW, Stihl und Wepa.

