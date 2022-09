Broekman Logistics verdoppelt Umsatz in der Speditionssparte

Der Anbieter von weltweiten Lieferkettenlösungen Broekman Logistics verbuchte ein starkes Umsatzwachstum für 2021.Der Bruttoumsatz des Unternehmens mit Hauptsitz in Rotterdam und Niederlassungen in Indien, Tschechien, Polen und Belgien stieg um über 40 Prozent auf 345 Mio.Euro.Nach einem schwierigen Jahr 2020 erzielte Broekman Logistics im vergangenen Jahr in zwei seiner drei Geschäftsbereiche starke operative EBITDA-Ergebnisse.Dennoch war das Gesamtergebnis aufgrund von Restrukturierungskosten und Wertminderungen von Investitionen in der Vergangenheit negativ.

