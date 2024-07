Brennpunkte Brenner, Tauern und A8 München-Salzburg

Die bevorstehende Generalsanierung der Brennerautobahn und die zeitlich überlappend geplanten Sanierungen und Sperren entlang der A8 München-Salzburg sowie der Tauernautobahn drohen zu enormen Verkehrs- und Versorgungsproblemen zu führen.Die wichtigsten Verkehrs- und Handelsrouten werden damit massiv beeinträchtigt, warnt der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) in einer Aussendung.Der Schienengüterverkehr werde – durch das soeben gestartete Sanierungsprogramm der Deutschen Bahn, aber auch wegen der vielen neuen Baustellen in Österreich – keine Alternative zur Straße bieten können, stellt ZV-Präsident Alexander Friesz klar.Völlig unkoordiniert geplante, gleichzeitige Großbaustellen auf Straße und Schiene würden auch die Logistikbranche an ihre Grenzen bringen. Daher appelliert der ZV nochmals an alle Verantwortlichen im Verkehrsministerium sowie den Straßen- und Schienenbetreibern, sich innerhalb Österreichs als auch mit Deutschland und Italien abzustimmen.

