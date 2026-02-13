Erster Rammschlag für neue Nordmole in Bremerhaven

13.02.2026

Die Gesamtbauzeit für das Projekt beträgt rund zwei Jahre, die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen.

Erster Rammschlag für neue Nordmole in Bremerhaven Bild: Bremenports
Mit einem symbolischen „Ersten Rammschlag“ ist gestern der offizielle Baustart für den Neubau der Nordmole erfolgt.Nach intensiver Planung, umfassender Abstimmung und der von Senat und Bürgerschaft sichergestellten Finanzierung beginnt damit eines der sichtbarsten und technisch anspruchsvollsten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre in Bremerhaven.Die neue Nordmole ersetzt das seit der Havarie im Jahr 2022 beschädigte Bauwerk und wird künftig die nautischen Bedingungen an der Zufahrt zum Fischereihafen deutlich verbessern.Damals war der Molenturm – nachdem die Mole bereits über Jahre als „abgängig“ gesperrt war – in Schieflage geraten und musste in einem aufwendigen Einsatz demontiert werden.Die Sicherung der Geestemündung erfolgte zunächst provisorisch, unter anderem mit Sandsäcken.

