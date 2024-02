Bosch Secure Truck Parking expandiert nach Ungarn

Bosch Secure Truck Parking, die digitale Buchungsplattform für Lkw-Stellplätze, ist ab sofort auch in Ungarn vertreten.Auf einem etwa 40 Kilometer westlich von Budapest gelegenen Areal sind 25 sichere Lkw-Parkplätze verfügbar.Die vorab reservierbaren Lkw-Stellplätze liegen vor den Toren der Stadt Tatabánya, auf der von der Transportbranche stark frequentierten Route M61, die die Städte Wien, Bratislava und Budapest verbindet.Vor dem Hintergrund der immer größer werdenden Problematik des Fahrermangels in Europa, sind gesicherte sowie bequem und einfach verfügbare Lkw-Stellplätze ein Mittel, um als Unternehmen gut qualifiziertes Fahrpersonal an sich zu binden.Die Bosch Secure Truck Parking Plattform ist sowohl in der Online-Anwendung als auch als App für Disponenten und Fahrer nutzbar.

