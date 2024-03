Blue Water: Neuer Standort für globale Projekte in Bremen

Blue Water Shipping hat in Bremen einen Standort für Projektlogistik eröffnet.Das Team vor Ort wird in enger Zusammenarbeit mit dem Netz aus über 80 Büros weltweit umfassende Logistiklösungen anbieten. Anders Maul, Director EMEA & CIS - Energy, Ports & Projects bei Blue Water, begrüßt die Ausdehnung der Dienstleistungen in ganz Europa und den neuen Standort: „Unser Ziel ist es, in Deutschland - wo viele Zulieferer tätig sind - eine solide Projektstruktur aufzubauen.“ Cord Behr, der neu ernannte General Manager von Blue Water Bremen, erklärt: „Ich freue mich darauf, die künftige Expansion von Blue Water zu leiten, unsere renommierten Dienstleistungen in die Region zu bringen und unsere Position als bevorzugter Partner für die Kunden zu stärken.Mit dieser neuen Plattform wollen wir unsere Geschäftsaktivitäten und Reichweite auf neue Märkte weltweit ausdehnen.

