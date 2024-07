BLG Logistics verliert den Großkunden Tchibo

Das Logistikcenter des Handelshauses am Neustädter Hafen in Bremen wird ab März 2025 von einem neuen Dienstleister betrieben.

Das Hamburger Handelsunternehmen Tchibo beendet zum März kommenden Jahres die Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleister BLG Logistics.Das hat der Bremer Dienstleisters am 5.Juli in einer Pressenotiz bekanntgegeben.Demnach basiert die Beendigung des Vertrages sowie der geplante Betreiberwechsel des Logistikzentrums Neustädter Hafen in Bremen auf rein wirtschaftlichen Überlegungen von Tchibo.Vor Ort sind 500 Mitarbeitende für die Abwicklung der logistischen Prozesse des Handelshauses tätig.