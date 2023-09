BLG Logistics: Erste Autozüge in die Türkei

Seit August 2023 starten vom BLG AutoTerminal Kelheim in einem Pilotprojekt monatlich zwei Autozüge in Richtung Köseköy.Am Zielort befindet sich eines der größten Logistikzentren der türkischen Staatsbahn und das nächstgelegene Frachtterminal in der Nähe der türkischen Großstadt Istanbul.Auf dem Weg in die Türkei passiert der Zug die Länder Österreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien.Insgesamt bestehen die Autozüge aus 19 Autotransportwaggons, welche je nach Ladefaktor 190 bis 228 Autos transportieren können.Die BLG-Verkehre sind die ersten Autozüge, die durch den 13,6 Kilometer langen Marmaray Tunnel von Europa in den asiatischen Teil der Türkei fahren.

