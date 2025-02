„Big Brother“ beäugt Containerschiffe auf dem Rhein

Die Binnenschifffahrt auf dem Rhein erfährt ein technologisches Upgrade: Die auf Gütertransporte spezialisierte Reederei Haeger & Schmidt Logistics aus Duisburg-Ruhrort und die im Lagerlogistik-Geschäft für Schüttgut tätige Ultra-Brag AG aus Basel rüsten ihre Containerlinie „Blue Arrow Line“ mit der neuesten 5G-Monitoring-Technologie für Kühlcontainer aus.Dank dieses sogenannten Reefer Runner 5G-Systems wird temperaturempfindliche Fracht nun automatisch 24/7 überwacht, sowohl auf den sechs Binnenschiffen als auch in den Containerterminals in Basel und Andernach.Reefer Runner 5G stammt aus der Schmiede von Identec Solutions, einer auf die Entwicklung von berührungslosen RFID-Identifikationssystemen (Radio-Frequency-Identification) spezialisierten Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Lustenau in Vorarlberg.Die „Blue Arrow Line“ bietet einen Containerdienst zwischen den Häfen Antwerpen bzw.Rotterdam und Basel an.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login