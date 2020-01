Logistiker BEXITY GmbH ist planmäßig gestartet

„Wir bringen ihre Produkte in Bewegung – ob in Österreich oder ganz Europa.“ Mit diesem Anspruch ist die Q Logistics GmbH mit Wirkung per 1. Jänner 2020 unter das Dach der Mutares SE & Co. kGaA Industrie Holding (München) gewechselt.

Nach dreijähriger Marktpräsenz als Q Logistics GmbH tritt das frühere Geschäftsfeld Stückgut und Warehousing der ÖBB-Holding AG und von Quehenberger Logistics (bis Ende 2018) jetzt unter einem neuen Namen auf. Ab sofort firmiert das Unternehmen unter BEXITY GmbH. Der Eigentümerwechsel zur Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE wurde am 18. Dezember abgeschlossen.

„Gemeinsam mit Ihnen als unser Kunde, Partner oder Lieferant hat es die Q Logistics in den letzten 30 Jahren geschafft, zu einem der größten österreichweiten Stückgut- und Kontraktlogistiker zu werden. Diesen Weg werden wir mit unserem neuen Eigentümer weiterverfolgen. Mutares glaubt an die Zukunft für unser Unternehmen und dank der Unterstützung unserer neuen Muttergesellschaft können wir Ihnen versichern auch weiterhin der zuverlässige Partner wie eh und je zu sein“, heißt es auf der brandneuen Website des österreichischen Spezialisten für Stückgut, Charter und Warehousing.

Seit 1986 besteht das Stückgutnetzwerk, welches das Erste war, das einen landesweiten 24-Stunden-Service bieten konnte. An diese Tradition knüpft BEXity an und transportiert mehr als 10.000 Sendungen pro Tag. „Dank der intensiven Nutzung von Schienentransporten können wir dies zudem auch noch äußerst ökologisch durchführen“, betonen die Verantwortlichen der neuen Marke in der österreichischen Stückgutlogistik.

„Viele von Ihnen kennen uns seit Jahren unter BEX – einem Namen, der unser Kernprodukt und unseren 24 Stunden-Service seit seiner Gründung beschreibt. Die Bezeichnung BEX steht seit jeher für hohe Qualität, überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und ein breites Spektrum an Erfahrung in österreichweiten und internationalen Logistiklösungen“, heißt es in einem Schreiben der Q Logistics GmbH von Anfang Dezember.

Genau an dieses Produkt- und Serviceversprechen will der neue Anbieter am Stückgutmarkt anknüpfen, indem er ein Stück österreichische Logistikgeschichte aufgreift und aufleben lässt. Dabei trifft Tradition auf „flexibility“ und „agility“, woraus sich der neue Firmenname BEXITY GmbH ableitet.

Die BEXITY GmbH ist ein Anbieter von grenzüberschreitender Transportlogistik und Warehousing-Dienstleistungen mit mehreren Standorten in Österreich. Das Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Food-, Pharma- und Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG)-Industrie. Im Geschäftsjahr 2018 haben die 920 Mitarbeitenden einen konsolidierten Gesamtumsatz (inkl. Tochtergesellschaft in Tschechien) in Höhe von rund 250 Mio. Euro erwirtschaftet.

Alle bestehenden Verpflichtungen und Verträge der Q Logistics GmbH werden unverändert von der BEXITY GmbH übernommen. Auch die bisherigen Telefonnummern und Email-Adressen der Ansprechpartner funktionieren wie gewohnt weiter. Die bestehenden E-Mail-Adressen bleiben auch im Jahr 2020 aktiv – ab 1. Jänner 2020 gelten dann auch zusätzlich die neuen E-Mail-Adressen mit einheitlicher Schreibweise.

Mutares ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa mit einem klaren Verbesserungspotential erwirbt. Anschließend unterstützt und entwickelt die Industrieholding ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Akquisitionen eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen.

Im Geschäftsjahr 2018 haben die Mutares-Beteiligungen einen konsolidierten Umsatz von 865 Mio. Euro erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeitende weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ gehandelt.

www.bexity.com